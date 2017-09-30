شكري يجري اتصالات مع أعضاء باليونسكو لدعم مشيرة خطاب

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالات مع عدد كبير من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، التي ستتولى عملية انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة، في إطار الجهود المبذولة لدعم الوزيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر وإفريقيا للمنصب.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، اليوم السبت، إن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية شملت عددا من الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس التنفيذي، لتقديم الشكر على التزامها بالموقف الإفريقي الموحد بدعم مرشحة مصر وإفريقيا، ولتشجعيهم على الترويج للوزيرة خطاب في اتصالاتهم مع الدول الأخرى.

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وأضاف أبو زيد أن الاتصالات التي يقوم بها وزير الخارجية في هذا التوقيت قبيل إجراء الانتخابات، تأتي استكمالا للقاءات التي عقدها وزير الخارجية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، خلال الأشهر الماضية، وأخرها على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.