السيسي: مستمرون في تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، بأن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سلم السيسي نسخة من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016 - 2017، وتضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها.

وأضاف يوسف أن السيسي أكد محورية الدور الذي يقوم به المجلس، خاصة في ضوء المرحلة الراهنة، التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي.

كما أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن فايق استعرض خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، مشيدا بما شهدته الفترة التي يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات، التي تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وإصدار عدد من التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، فضلا عن تبني الدولة لخطة إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة.

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كما أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الجهود التي تقوم بها الدولة، وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي، ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، أخذا في الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر.

وأضاف أن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت كذلك عددا من الموضوعات التي يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني.

كما تم عرض أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع نصوص الدستور، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وجعلها جزءً أساسيا من الثقافة المجتمعية، إضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضح متحدث الرئاسة أن السيسي أكد خلال اللقاء أن الدولة عازمة على الاستمرار في جهودها، من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة، التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن.