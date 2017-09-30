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الركود يضرب أسواق العطور في أسوان بسبب «ريلاكس القاتل»

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الركود يضرب أسواق العطور في أسوان بسبب «ريلاكس القاتل» الركود يضرب أسواق العطور في أسوان بسبب «ريلاكس القاتل»

التحرير

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شنَّ مسؤولو مديرية بأسوان، اليوم السبت، حملة مكبرة؛ للتأكد من عدم تداول عطر "ريلاكس" عقب تسلم خطاب من الوزارة يفيد بأنه يسبب الوفاة.

وقال حسام يوسف عربي، مدير عام التموين بأسوان، إن الحملة بالتنسيق مع مباحث التموين، استهدفت محلات بيع العطور ومستحضرات التجميل والصيدليات، مؤكدا أنه لم يتم العثور على ذلك العطرقائلا: "المحصلة صفر".

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وأضاف "عربي"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم إطلاق حملة تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كإجراء سريع واحترازي.
 
يقول أسامة منصور، صاحب محل للعطور بشارع سعد زغلول، إن المنشور المتداول عبر صفحات السوشيال ميديا تسبب في تراجع حركة البيع والشراء "الناس بقت خايفة"، ويؤكد شاذلي سيد، تاجر عطور، أنه لم يسمع عن هذا العطر من قبل.

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التحرير

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