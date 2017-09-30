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خبير اقتصادي: أسعار السلع تنخفض في هذه الحالة (فيديو)

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خبير اقتصادي: أسعار السلع تنخفض في هذه الحالة (فيديو) خبير اقتصادي: أسعار السلع تنخفض في هذه الحالة (فيديو)

التحرير

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قال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، إن معدلات التضخم لن تنخفض بشكل يعزز خفض سعر الفائدة، موضحا أن برنامج الإصلاح الذي تنتهجه برنامج محلي مصحوب بمساعدة من صندوق النقد الدولي.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، على فضائية "أون لايف"، اليوم السبت: " السلع لن تشهد تحسنا حتى تنخفض معدلات التضخم بشكل ملموس".

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وذكر أن سياسة رفع أسعار الفائدة التى يتبعها البنك المركزي مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم، موضحا أن نتائج هذه التدابير ستحتاج لبعض الوقت للظهور.

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