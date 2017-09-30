أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نائب: المبيدات المغشوشة تؤثر على الدخل القومي.. وحملات ضبطها يجب أن تشمل جميع المحافظات

Google+ Print
نائب: المبيدات المغشوشة تؤثر على الدخل القومي.. وحملات ضبطها يجب أن تشمل جميع المحافظات نائب: المبيدات المغشوشة تؤثر على الدخل القومي.. وحملات ضبطها يجب أن تشمل جميع المحافظات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تكثيف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق ومحال بيع وتداول المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمعمل المركزي للمبيدات، فضلًا عن شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث ، سيؤدى إلى ضبط سوق المبيدات.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن هذه الحملات يجب أن يشمل تنفيذها جميع المحافظات، وتكون بشكل مفاجئ حتى يكون هناك ضبط حقيقي لسوق السماد في ، مؤكدًا أن المبيدات المغشوشة تضر بصحة المواطنين وتؤثر بشكل مباشر على كل جهود التنمية، لأن المواطن المريض لا يستطيع بناء وطنه، وهناك مبالغ طائلة تنفقها الدولة لعلاج هؤلاء المرضى.

شاهد أيضا

وأشار عضو لجنة زراعة البرلمان، إلى أن استخدام المبيدات المغشوشة هو إهدار لصحة المواطنين، وأيضًا يؤثر على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والفاكهة، سواء للدول العربية أو السوق الأوربي، وبالتالي يؤثر على الدخل القومي، وتوفير العملة الصعبة التى تحتاج إليها البلاد حاليا لإعادة بناء الاقتصاد القومي، الذى يسعى الرئيس عبد الفتاح جاهدا منذ توليه السلطة لإعادة بنائه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة