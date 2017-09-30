نائب: المبيدات المغشوشة تؤثر على الدخل القومي.. وحملات ضبطها يجب أن تشمل جميع المحافظات

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قال النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تكثيف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق ومحال بيع وتداول المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمعمل المركزي للمبيدات، فضلًا عن شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين، سيؤدى إلى ضبط سوق المبيدات.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن هذه الحملات يجب أن يشمل تنفيذها جميع المحافظات، وتكون بشكل مفاجئ حتى يكون هناك ضبط حقيقي لسوق السماد في مصر، مؤكدًا أن المبيدات المغشوشة تضر بصحة المواطنين وتؤثر بشكل مباشر على كل جهود التنمية، لأن المواطن المريض لا يستطيع بناء وطنه، وهناك مبالغ طائلة تنفقها الدولة لعلاج هؤلاء المرضى.

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وأشار عضو لجنة زراعة البرلمان، إلى أن استخدام المبيدات المغشوشة هو إهدار لصحة المواطنين، وأيضًا يؤثر على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والفاكهة، سواء للدول العربية أو السوق الأوربي، وبالتالي يؤثر على الدخل القومي، وتوفير العملة الصعبة التى تحتاج إليها البلاد حاليا لإعادة بناء الاقتصاد القومي، الذى يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا منذ توليه السلطة لإعادة بنائه.