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إسناد تغذية طلاب المدن الجامعية ببنها للقوات المسلحة

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مصراوي Masrawy

إسناد تغذية طلاب المدن الجامعية ببنها للقوات المسلحة

02:59 م السبت 30 سبتمبر 2017

إسناد تغذية طلاب المدن الجامعية ببنها للقوات المسلحة

جامعة بنها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، إنه جرى إسناد تغذية طلاب المدن للقوات المسلحة، على أن يتم تجهيز جميع الأغذية بالمدن.

وأضاف "سوسة" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه جرى قبول ١٠٤٩ طالبًا وطالبة بالمدن من إجمالي ٢١٢٧ طالبًا، منهم ١٣١٥ قدامى و٦٥٦ طالبًا مستجدًا، وفي قائمة الانتظار ١٠٣٤ طالبًا، على أن يتم أخذ عدد في المرحلة الثانية.

وأوضح المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، أنه بناء على توجيهات الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، سيجري مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم فتح باب التقدم للطلاب المحولين من الجامعات الأخرى التي تبعد مسافات أكثر من ٥٠ كيلومترا عن محل إقامتهم، ولأول مرة يجري قبول الطلاب القدامى بالمدن والحاصلين على تقدير مقبول، بشرط المسافة، مضيفًا أنهم بصدد إعلان فتح باب القبول لطلاب الدبلومات بالدراسات العليا والحاصلين على مجموع عال.

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