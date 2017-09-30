بالصور.. إحباط تهريب أدوية لسرطان الثدي بمطار برج العرب
بالصور.. إحباط تهريب أدوية لسرطان الثدي بمطار برج العرب
02:46 م السبت 30 سبتمبر 2017
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الإسكندرية – محمد عامر:
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، اليوم السبت، محاولة راكب مصري الجنسية تهريب كمية من الأدوية بالمخالفة لقوانين الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.
وكان رجال الجمارك برئاسة أحمد البنار، رئيس الوردية، اشتبهوا في الراكب"م. ص. م" مصري الجنسية أثناء تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط التركية رقم 696 القادمة من إسطنبول.
وقرر عصام حسنين، مدير جمرك مطار برج العرب، تمرير حقائب الراكب للفحص بجهاز أشعة X-ray بواسطة الفيزيائي إسلام قباري، مأمور فحص الأشعة، وتم تأكيد الاشتباه.
وتبين وجود 30 علبة من عقار"Aromasin" لعلاج سرطان الثدي تبلغ قيمتها 28 ألف و200 جنيه، قام الراكب بإفراغها من العلب وضغط الشرائط في 10 علب فقط ووضعها بين طيات الملابس.
حرر محضر ضبط حمل رقم 39 لسنة 2017 للراكب وتحريز المضبوطات وطلب الراكب التصالح وسدد التعويضات الجمركية.
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