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بالصور.. وزير الري يتفقد آبار تعمل بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الري يتفقد آبار تعمل بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

02:43 م السبت 30 سبتمبر 2017

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بالصور.. إحباط تهريب أدوية لسرطان الثدي بمطار برج العرب

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بالصور.. إحباط تهريب أدوية لسرطان الثدي بمطار برج العرب

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، ترافقهما صوفيا فال وزيرة الري بجنوب السودان، اليوم السبت، مشروع تشغيل آبار الري بنظام الطاقة الشمسية بقرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، بإجمالي 25 بئرًا زراعية كمرحلة أولى من تشغيل الآبار بالوادي الجديد بهذا النظام.

رافق الوفد الوزاري المهندس منصور إبراهيم، مدير إدارة ري الداخلة، والمهندس عبدالحكم جبالي، رئيس مركز الداخلة والعديد من القيادات التنفيذية ولفيف من المزارعين.

يذكر أن الوفد الوزاري افتتح معمل الري المركزي بحي الأمل بالخارجة، كما تفقد مدينة بلاط الإسلامية، ووضع حجر أساس مركز تدريب النخالين بمدينة موط، وسيتفقد مزرعة الشيخ يونس المستثمر السعودي بغرب الموهوب بمركز الداخلة.

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