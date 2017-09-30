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إحالة 6 متهمين بتكوين شبكة لممارسة الشذوذ برمسيس للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

إحالة 6 متهمين بتكوين لممارسة الشذوذ برمسيس للمحاكمة

02:55 م السبت 30 سبتمبر 2017

إحالة 6 متهمين بتكوين شبكة لممارسة الشذوذ برمسيس للمحاكمة

إحالة 6 متهمين بتكوين شبكة لممارسة الشذوذ برمسيس

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد عادل، اليوم السبت، إحالة 6 متهمين بممارسة الشذوذ الجنسي داخل شقة برمسيس للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، بعد ورود معلومات تفيد قيامهم بتشكيل شبكة لممارسة الشذوذ والفجور، وتحررت المحاضر اللازمة عن الواقعة وأحيلت للنيابة

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