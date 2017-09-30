إحالة 6 متهمين بتكوين شبكة لممارسة الشذوذ برمسيس للمحاكمة

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد عادل، اليوم السبت، إحالة 6 متهمين بممارسة الشذوذ الجنسي داخل شقة برمسيس للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، بعد ورود معلومات تفيد قيامهم بتشكيل شبكة لممارسة الشذوذ والفجور، وتحررت المحاضر اللازمة عن الواقعة وأحيلت للنيابة