مصدر عسكري عراقي: مقتل انتحاري جنوب مدينة الرمادي

الرمادي (العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، بمقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا كان يعتزم تفجير نفسه جنوب مدينة الرمادي (110كلم غرب بغداد).

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن" القوات العسكرية العراقية اكتشفت انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الطاش جنوب الرمادي خلال محاولته الاختباء في أحد المنازل بعد مطاردته من قبل القوات العسكرية".

وأضاف المصدر أن "قوة عسكرية اكتشفت تحركات الإرهابي وقامت بتطويقه وإطلاق النار عليه، ما تسبب بمقتله على الفور، ومنع مخططه لاستهداف القوات العسكرية بالمنطقة ذاتها "، مشيرا إلى أن هذا هو الانتحاري الثاني بعد مقتل الأول في وقت سابق اليوم بنفس المنطقة.

كانت قوة عسكرية قتلت في وقت سابق اليوم انتحاريا كان يستهدف الجيش العراقي في منطقة الطاش جنوب الرمادي.

وتشهد مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، اضطرابات أمنية عقب تنفيذ عناصر تنظيم داعش هجمات على القوات العراقية بمنطقة الطاش جنوب المدينة.