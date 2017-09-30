إيران تجمد حركة شحن المنتجات النفطية من وإلى كردستان العراق

طهران – (أ ف ب):

قررت ايران أن تجمد إلى أجل غير مسمى حركة شحن المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان العراق ردا على الاستفتاء المثير للجدل الذي أجراه بشأن استقلاله، على ما نقل الإعلام الغيراني الرسمي السبت.

ونقل موقع التلفزيون الإيراني عن مذكرة لوزارة النقل أن جميع شركات الشحن وسائقيها تلقوا أوامر بتجميد شحنات المنتجات النفطية المكررة بين إيران وإقليم كردستان المجاور "حتى اشعار آخر"، تحت طائلة مواجهة "العواقب".

وصوتت أكثرية ساحقة من أكراد الإقليم العراقي الاثنين لصالح الاستقلال على استفتاء غير ملزم ضاعف حدة التوتر الإقليمي. وتعارض إيران بشدة استقلال أكراد العراق خشية أن يثير نزعات انفصالية في صفوف الأقلية الكردية لديها.

وحملت مذكرة وزارة النقل التي تلقتها مختلف المنظمات ونقابات النقل تاريخ الأربعاء، بحسب نسخة نشرتها وكالة تسنيم الإخبارية.

وقالت المذكرة "استنادا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة وعملا بأوامر مديرية الحدود في وزارة الداخلية، على شركات النقل الدولي وسائقيها الامتناع عن تحميل ونقل منتجات النفط من وإلى منطقة كردستان في العراق حتى إشعار آخر".

ويعتبر الفيول من الصادرات الإيرانية الرئيسية إلى منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي واستوردت 110 ملايين لتر من هذا الوقود من إيران في العام الفائت، على ما أفاد التفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن أرقام شركة النفط الوطنية.