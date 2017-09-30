جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار

اونغ سان سو تشي في جامعة اكسفورد في 20 حزيران/يوني

لندن – (أ ف ب):

أعلنت جامعة اكسفورد حيث درست اونغ سان سو تشي انها أزالت صورة للقيادية البورمية وذلك في قرار اتخذ بعد انتقادات واسعة لتعاملها مع ازمة الروهينجا، بحسب بيان للجامعة السبت.

والصورة التي كانت في المدخل الرئيسي لكلية سانت هيوز، وضعت في المخزن واستبدلت الخميس بلوحة جديدة قدمها الفنان الياباني يوشيهيرو تاكادا.

والقيادية البورمية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تخرجت من كلية سانت هيوز بشهادة في الفلسفة والسياسة والاقتصاد عام 1967 قبل ان تحصل على ماجيستر في السياسة في 1968.

وقالت الكلية في بيان "تلقينا لوحة جديدة في وقت سابق هذا الشهر وسوف تعرض لفترة في المدخل الرئيسي".

وأضاف البيان "في هذه الأثناء تم نقل لوحة اونغ سان سو تشي إلى موقع آمن".

ولم تذكر الجامعة ما إذا كان قرار إزالة اللوحة مرتبط بالازمة الراهنة في ولاية راخين بغرب بورما.

وتشهد الولاية اعمال عنف دينية منذ قيام متمردين من الروهينغا بشن هجمات دامية على مراكز للشرطة في 25 أغسطس.

وأدى رد الجيش إلى مقتل عشرات الأشخاص وتسبب بنزوح نحو نصف مليون من الروهينجا من بورما البوذية في غالبيتها الى بنجلادش المجاورة.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع في بورما "بالتطهير العرقي".

وتأتي إزالة اللوحة التي رسمها الفنان الصيني شين يانينغ عام 1997 قبيل بدء تلاميذ جدد حصصهم في الجامعة.

واللوحة كانت ملكا لزوج سو تشي، الأكاديمي في اكسفورد مايكل آريس، وورثتها الجامعة بعد موته في 1999.

ومن بين خريجي سانت هيوز رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي.