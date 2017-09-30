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علاء والى: تقرير التعبئة والإحصاء يحتاج للمناقشة والتحليل فى البرلمان

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مصراوي Masrawy

علاء والى: تقرير التعبئة والإحصاء يحتاج للمناقشة والتحليل فى البرلمان

02:50 م السبت 30 سبتمبر 2017

علاء والى: تقرير التعبئة والإحصاء يحتاج للمناقشة والتحليل فى البرلمان

النائب علاء والى عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب علاء والى، عضو مجلس النواب، إن التقرير الذي صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يحمل الكثير من الأهمية والمفاجآت الرقمية والتحليلية والإحصائية، ومن الأهمية بمكان أن يناقشه البرلمان تحت القبة.

وأضاف والي حسب بيان، السبت: "هذا التقرير يرصد وبدقة المشكلات المزمنة التى تمر بها ، ويضع أيدينا وبالأرقام على أوجه الخلل والتى إذا ما درسنا هذه الأرقام سوف نصل إلى حلول تساهم فى القضاء على المشكلات سواء التعليمية أو السكانية أو الصحية".

وطالب "والى"، البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا التقرير وعرضه على البرلمان.​

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