أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

محافظة القاهرة تطلق منظومة جديدة للأكشاك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظة القاهرة تطلق منظومة جديدة للأكشاك

02:47 م السبت 30 سبتمبر 2017

محافظة القاهرة تطلق منظومة جديدة للأكشاك

عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بحصر كافة الأكشاك الواقعة بالحي كل في نطاقه بكافة أنواعها وتحديد المرخص منها وأماكنها وأسماء الشركات الرئيسية التي لها إعلان عليها مع تحديد البيانات الكاملة للمرخص له، والالتزام الكامل برفع كافة الأكشاك غير المرخصة، مع التشديد على الحظر الكامل على الأحياء بإصدار تراخيص لأكشاك جديدة بكافة أنواعها.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة منظومة الأكشاك بالمحافظة وتضم عدد من المتخصصين في التنسيق الحضاري وتقوم بعمل قاعدة بيانات كاملة للأكشاك بالقاهرة ووضع تصور أمثل لنموذج الأكشاك وتوحيده على مستوى العاصمة بما يعود بالفائدة على المظهر العام للقاهرة ومالك الكشك حيث سيتم إنشائه على مساحة أكبر من المساحة المخصصة له فعلياً بحوالي 5 أضعاف مع مراعاة توفير أماكن للثلاجات داخل الكشك وأماكن تخزين بضاعته وأماكن العرض ولا يسمح له إطلاقا التجاوز أو عرض أية منتجات خارج الكشك.

ويتم الاستعاضة بالأكشاك الجديدة عن الأكشاك القديمة في نفس المواقع ودراسة الاتفاق مع شركات الدعاية والإعلان لتصنيع الأكشاك مقابل الانتفاع بحق الإعلان عليها والصيانة الدورية للإعلان دون تحميل صاحب الكشك أي أعباء.

وشدد المحافظ على رؤساء الإحياء، بضرورة رفع كافة الأكشاك المقامة بدون تراخيص وتحرير محاضر أشغال وتعدي على أملاك الدولة لأصحابها، وفي حالة قيام صاحب الكشك بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة يتم إبلاغ مباحث الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نقل ورش "صقر قريش" لـ"مجمع السيارات الحرفية" بطريق "السخنة القديم"

    أخبار

  • محافظ القاهرة: نستهدف نقل 100 ألف مواطن من العشوائيات في مطلع 2018

    أخبار

  • محافظ القاهرة: المدارس استعدت لاستقبال العام الجديد

    أخبار

  • ​محافظ القاهرة يناقش مع "الأبنية التعليمية" خطة إنشاء فصول جديدة

    أخبار

إعلان

432164e757.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية