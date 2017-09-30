محافظة القاهرة تطلق منظومة جديدة للأكشاك

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بحصر كافة الأكشاك الواقعة بالحي كل في نطاقه بكافة أنواعها وتحديد المرخص منها وأماكنها وأسماء الشركات الرئيسية التي لها إعلان عليها مع تحديد البيانات الكاملة للمرخص له، والالتزام الكامل برفع كافة الأكشاك غير المرخصة، مع التشديد على الحظر الكامل على الأحياء بإصدار تراخيص لأكشاك جديدة بكافة أنواعها.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة منظومة الأكشاك بالمحافظة وتضم عدد من المتخصصين في التنسيق الحضاري وتقوم بعمل قاعدة بيانات كاملة للأكشاك بالقاهرة ووضع تصور أمثل لنموذج الأكشاك وتوحيده على مستوى العاصمة بما يعود بالفائدة على المظهر العام للقاهرة ومالك الكشك حيث سيتم إنشائه على مساحة أكبر من المساحة المخصصة له فعلياً بحوالي 5 أضعاف مع مراعاة توفير أماكن للثلاجات داخل الكشك وأماكن تخزين بضاعته وأماكن العرض ولا يسمح له إطلاقا التجاوز أو عرض أية منتجات خارج الكشك.

ويتم الاستعاضة بالأكشاك الجديدة عن الأكشاك القديمة في نفس المواقع ودراسة الاتفاق مع شركات الدعاية والإعلان لتصنيع الأكشاك مقابل الانتفاع بحق الإعلان عليها والصيانة الدورية للإعلان دون تحميل صاحب الكشك أي أعباء.

وشدد المحافظ على رؤساء الإحياء، بضرورة رفع كافة الأكشاك المقامة بدون تراخيص وتحرير محاضر أشغال وتعدي على أملاك الدولة لأصحابها، وفي حالة قيام صاحب الكشك بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة يتم إبلاغ مباحث الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.​