وزير البيئة يفتتح الجلسة الرسمية لـ"صندوق المناخ الأخضر" بالقاهرة
وزير البيئة يفتتح الجلسة الرسمية لـ"صندوق المناخ الأخضر" بالقاهرة
02:47 م السبت 30 سبتمبر 2017
الدكتور خالد فهمي وزير البيئة
كتبت- مادي غيث:
افتتح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، الجلسة الرسمية لاجتماع صندوق المناخ الأخضر صباح اليوم السبت في أحد فنادق بالقاهرة.
وأكد فهمي، على هامش انعقاد الاجتماع المغلق، أن انعقاد اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في مصر يعتبر لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث إن 15 اجتماع للصندوق عقد في مقره بدولة كوريا الجنوبية، واجتماعين له في دولتين جزيرتين لإبداء الاهتمام بالدول الجزرية المهددة بالاختفاء مع ارتفاع البحار، لافتًا أن انطباعات مسئولي الصندوق أن التنظيم يتم بشكل جيد.
واستضافت مصر اجتماعات صندوق المناخ الأخضر هذا العام بحضور ٢٥٠ ممثل لدول ومنظمات وهيئات التمويل.
وأضاف فهمي خلال كلمته للصحفيين على هامش الاجتماعات المغلقة لصندوق المناخ الأخضر، إنه يتم الآن مناقشة ١٦ مشروع في الاجتماعات، من ضمنهم مشروع مصري عن الحفاظ على الشواطئ وحمايتها.
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