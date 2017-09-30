مستقبل وطن: نمتلك كوادر شبابية قادرة على تحقيق المستحيل

كتبت- عزة صقر وأسماء يحيى:

قال محمود يحيى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يُعد نبراسا للشباب المصرى وسفينة النجاة حيث استطاع أن يفرض لنفسه مكانًا قوىا يملًا الفراغ السياسى، حسب تعبيره.

وأضاف محمود، خلال كلمته فى مؤتمر الحزب اليوم السبت، أن الحزب يمتلك كوادر شبابية قادرة على تحقيق المستحيل، وأن الحزب ينتظره مستقبل واعد بالفرص العظيمة والنجاحات.

وتوجه وكيل الهيئة البرلمانية للحزب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر، مؤكدًا انه استطاع العبور بمصر إلى منطقة أمنة، وأثنى أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لما قاموا به من مجهود قوى فى تعميق دور الحزب تحت قبة البرلمان، وتأدية واجبهم التشريعى والرقابى على أكمل وجه، فضلًا عن مشاركتهم فى تقديم العديد من المشروعات المطروحة داخل البرلمان.

ويعقد اليوم حزب مستقبل وطن مؤتمرًا للإعلان عن فوز أشرف رشاد برئاسة الحزب بعد فوزه بالتزكية "لأربع سنوات مُقبلة".​