التعداد: 51.6% نسبة الذكور في مصر مقابل 48.4% للإناث

كتبت- ياسمين محمد:

أظهر تعداد سكان مصر لعام 2017، أن نسبة الذكور بالمجتمع المصري تصل إلى 51.6% مسجلة ارتفاعًا عن نسبة الإناث التي تصل إلى 48.4%، موضحًا أن هناك 106 ذكرًا مقابل 100 أنثى.

وأكدت نتائج التعداد أن المجتمع المصري "مجتمع فتي"، حيث تشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة به، نحو ثلث السكان بنسبة 34.2%، وبلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 و 29 عامًت 26.8%، فيما سجلت نسبة السكان المصريين في سن العمل (15- 64) اعلى نسبة من إجمالي السكان المصريين حيث وصلت إلى 61.9%، فيما بلغت نسبة السكان المصريين كبار السنة (65 سنة فأكثر) 3.9%.​