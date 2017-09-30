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7 أرقام صادمة في التعداد السكاني.. 2 مليون أسرة يستخدمون حمام مشترك

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مصراوي Masrawy

7 أرقام صادمة في التعداد السكاني.. 2 مليون أسرة يستخدمون حمام مشترك

02:22 م السبت 30 سبتمبر 2017

7 أرقام صادمة في التعداد السكاني.. 2 مليون أسرة يستخدمون حمام مشترك

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

كتبت- نسمة فرج:

كشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،عن نتائج تعداد سكان لعام 2017، عن عدة أرقام صادمة على المستوى الاجتماعي.
مصراوي رصد أبرز الأرقام الصادمة التي أعلنها اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،في كلمته اليوم.
- 3 ملايين أرملة في مصر
- 471 ألف مطلقة
- عدد المتزوجين أقل من 18 عاما بلغ 18.3 مليون نسمة
- 28.8 مليون مواطن غير ملتحقين بالتعليم
- 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان
- أكثر من 2 مليون أسرة تستخدم "حمام مشترك"، و2 مليون بـ "مطبخ مشترك"
- الجيزة الأعلى في استقبال المواليد في السنوات الأخيرة بـ 2.2 مليون نسمة

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