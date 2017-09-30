البدري يعقد محاضرتين فنيتين مع لاعبي الأهلي استعدادًا لموقعة النجم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرتين فنيتين اليوم السبت، لشرح بعض الجوانب الفنية للاعبين، والتي سيتم تطبيقها في مباراة النجم الساحلي المقبلة.

وتقام المحاضرة الأولى في الثالثة بتوقيت القاهرة، عقب تناول اللاعبين لوجبة الغذاء وقبل المران الرئيسي للفريق، فيما تقام المحاضرة الثانية عقب تناول اللاعبين لوجبة العشاء.

شاهد أيضا

ويخوض الفريق مرانه اليوم في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي بـ«سوسة» الذي يستضيف المباراة وفقًا للائحة الاتحاد الإفريقي التي تمسح للفريق الضيف بالمران لمرة واحدة على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها.

ويشارك في التدريبات الجماعية اليوم كل اللاعبين المتواجدين في بعثة الأهلي، باستثناء حسام عاشور المصاب في الرباط الداخلي للركبة وأحمد الشيخ الذي يعاني من إجهاد شديد في عضلات الظهر، ولم يتحدد بعد موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.