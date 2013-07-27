مقتل ناشط سياسي ومحامي ليبي بالرصاص في بنغازي

كتب : رويترز السبت 27-07-2013 03:51

قال مسؤولون أمنيون في ليبيا، إن مسلحين قتلوا محاميًا وناشطًا سياسيًا بارزًا، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا أمس.

وقتل المحامي الليبي عبدالسلام المسماري بعد أن غادر مسجدًا في طريقه لمنزله.

وصرح محمد الحجازي، المتحدث باسم شرطة بنغازي، أن المسماري قتل لدى مغادته المسجد عقب انتهاء صلاة الجمعة، موضحا أن قناصًا هو الذي ارتكب الحادث فيما يبدو لأن القتيل أصيب في القلب.

وكان المسماري، الذي كثيرا ما ظهر على شاشات التليفزيون يعارض وجود المليشيات المسلحة في شوارع ليبيا، كما كان معارضا للإخوان المسلمين.

وتجمع حشد ضخم فيما بعد في وسط بنغازي للاحتجاج على قتل المسماري.

وقتل مسؤولان عسكريان في بنغازي في حادثين منفصلين في وقت لاحق أمس.

وأوضح علي شيخي، المتحدث باسم رئيس هيئة أركان الجيش، أن مهاجمين مجهولين قتلوا بالرصاص المقدم سالم السارح لدى مغادرته مسجدًا بعد صلاة العشاء.