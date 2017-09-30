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الزمالك يوقف أحد موظفي الأمن عن العمل بسبب الانتخابات

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الزمالك يوقف أحد موظفي الأمن عن العمل بسبب الانتخابات الزمالك يوقف أحد موظفي الأمن عن العمل بسبب الانتخابات

التحرير

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كتب- كريم قماح

أحال ، رئيس نادي ، اليوم السبت، أحد أفراد الأمن بالنادي إلى التحقيق، وإيقافه عن العمل، بداعي قيامه بعمل دعاية انتخابية لاحد المرشحين لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

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وقال مصدر داخل النادي، في تصريحات لـ«التحرير» إن أحد مسئولي إدارة الاشتراكات بالزمالك، تقدم بشكوى ضد أحد أفراد الأمن، يتهمه خلالها بكثرة التواجد في إدارة الاشتراكات والقيام بعمل عضويات جديدة لبعض الأشخاص، ليتم اتهامه بفعل ذلك لصالح بعض المرشحين المحتملين في الانتخابات المقبلة.

وأضاف المصدر، أن مجلس إدارة النادي، أحال الموظف على الفور للتحقيق، وإيقافة عن العمل، وسرعة عمل الإجراءات القانوينة ضده للتأكد من صحة الواقعة.

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التحرير

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