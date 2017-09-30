كومان: لست قلقًا من الإقالة.. لن أضيع نومي حول التفكير بمستقبلي

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أبدى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي، عدم تخوفه من فقدان وظيفته (الإقالة) مع التوفيز، وذلك حسبما أفاد اليوم السبت، بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام بيرنلي غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كومان: "أنا لستُ قلقًا من مستقبلي لأنني واثقٌ بنفسي وباللاعبين، ولن أضيّع نومي حول التفكير بمستقبلي حتى، وإن اتخذ إيفرتون قرارًا آخرًا فذلك القرار يعود إليهم فقط، النادي وحده يتحمّل القرار وليس أنا - لو كنت قلقًا من مستقبلي كيف لي أن أعيش؟".

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وأردف المدير الفني لنادي إيفرتون: "لا شيء يدعو للقلق استمتع بحياتي، قد أكون عاطفيًا وأشعر بالإحباط والمزيد من خيبة الأمل أكثر من اللاعبين، وأعرف هذه الحالة تمامًا، لكنني لن أرضخ للأمر، أفضّل الاستمرار حتى نهاية عقدي مع إيفرتون، أنا لست قلقًا على الإطلاق وإن كنت قلقًا من عملك، فلا حياة لك".

واختتم كومان: "أنا أبذل قصارى جهدي وأقضي 24 ساعة يوميًا أفكر بكرة القدم في محاولة لجعل إيفرتون أفضل ولتحقيق الانتصارات، ولا أستطيع أن أفعل المزيد، وإن لم أكن جيدًا بما فيه الكفاية، فالأمر في إيفرتون ليس جيدًا بما فيه الكفاية - لكن هذه هي خبرتي".