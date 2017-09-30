الاتحاد البرازيلي غاضب من عدم مشاركة «جونيور» في مونديال الناشئين

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أعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن غضبه الشديد من منع نادي فلامنجو، للاعبه فينيسوس جونيور، من الانضمام إلى قائمة المنتخب البرازيلي تحت 17 سنة، والتي تستعد للمشاركة في مونديال الناشئين في الهند في الفترة ما بين 6 و28 أكتوبر المقبل.

وأشار الاتحاد البرازيلي، في بيان رسمي، اليوم السبت، إلى توقعه بعدم اتخاذ فلامنجو، لأي قرار من شأنه أن يضر بمصلحة المنتخب واللاعب نفسه.

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وكان من المفترض على اللاعب البرازيلي الذي سينضم إلى ريال مدريد الصيف المقبل، أن ينضم لصفوف منتخب الناشئين أمس، إلا أن أن فلامنجو قرر بقاء اللاعب لمساعدة الفريق في حملته نحو التأهل إلى كوبا لبيرتادوريس العام المقبل.

وأوضح الاتحاد البرازيلي، أنه استدعى اللاعب برينير من ساو باولو، وباولينيو من فاسكو دي جاما، وفينيسوس من فلامنجو، وسمحت جميع الأندية بانضمام لاعبيها إلى المنتخب.