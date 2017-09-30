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«تجديد رونالدو ونحس سانتياجو برنابيو وإصابة بيل».. زيدان يتحدث

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«تجديد رونالدو ونحس سانتياجو برنابيو وإصابة بيل».. زيدان يتحدث «تجديد رونالدو ونحس سانتياجو برنابيو وإصابة بيل».. زيدان يتحدث

التحرير

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على ضرورة دخول الفريق بصورة قوية أمام إسبانيول، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم خوسي لويس جونزاليس جونزاليس، ضمن مباريات الجولة السابعة، بالدوري الإسباني «الليجا».

وقال زيدان، اليوم السبت، بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نريد تقديم مباراة جيدة يوم الغد ضد إسبانيول، وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لنا، وعلينا اللعب كما اعتدنا ضد إسبانيول ويجب أن ندخل للمباراة بصورة قوية".

وردًا على سؤال النحس الذي يواجه الفريق على ملعب سانتياجو برنابيو هذا الموسم، قال زيدان: "يجب علينا تغيير الأمور غدًا ولا أن نعيش على الماضي، صحيح أننا خسرنا عدة نقاط في سانتياجو برنابيو ولكننا نُحب اللعب هنا، وجماهير الريال مدريد رائعين مهما طالت الحياة ولا نُريد تغييرهم".

وفيما يخص إصابة الدولي الويلزي جاريث بيل، نجم الفريق، أوضح زيدان: "بيل يعاني من حمل عضلي زائد ولا شيء أكثر، غدًا سنرى إذا كان سيلعب أم لا لكننا لا نريد المخاطرة، ولن تكون هناك مشكلة بين ريال مدريد ومنتخب ويلز، وسفره يعتمد على مدى تطور حالته، وسنتابع تطور حالة بيل يومًا بعد آخر، وسننتظر هل سيشارك يوم الغد وهل سيذهب مع أم لا".

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وعلق المدير الفني لنادي ريال مدريد على تجديد عقد النجم الشاب ماركو أسينسيو: "أنا سعيد بتطور ماركو أسينسيو وهو يستحق تجديد العقد شأنه شأن جميع زملائه الذين جددوا عقودهم، وآمل أن يبقى اللاعبين الذين جددوا عقودهم لسنواتٍ طويلة مع ريال مدريد".

وتحدث زيدان عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلًا "كل ما يُهم كريستيانو رونالدو هو اللعب وتسجيل الأهداف، هذا هو المهم بالنسبة له، ولن أتدخل بين رونالدو والنادي في مسألة تجديد العقد، ولن تكون هناك مشكلة تمنع بقاءه في ريال مدريد".

يذكر أن ريال مدريد بقيادة زيدان هذا الموسم يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة (جمعهم من 3 فوز و2 تعادل و1 هزيمة.. مسجلآ 11 هدفًا واستقبل 6 أهداف)، فيما يتصدر برشلونة الجدول برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية.

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التحرير

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