رونالدو يقترب من تحقيق أسوأ انطلاقة تهديفية مع ريال مدريد

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لم يكن كريستيانو رونالدو، يرغب أن يبدأ الموسم الجاري مع ريال مدريد على هذا النحو، وذلك بعد أن غاب عن أول 4 مباريات في الدوري الإسباني بسبب الإيقاف بعد طرده في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة.

وفشل رونالدو في التسجيل في أول مباراتين له في الدوري الإسباني عقب العودة من الإيقاف، وذلك في خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتي وفي فوز الفريق الملكي على ألافيس.

وعلى الرغم من تسجيل رونالدو 4 أهداف في مباراتين في دوري أبطال أوروبا، إلا أن النجم البرتغالي لم يفتتح رصيده من الأهداف بعد في الدوري الإسباني، وبات على بعد 90 دقيقة فقط من معادلة أسوأ انطلاقة تهديفية في مسيرته في البطولات المحلية.

ففي مباراة ريال بيتيس فشل رونالدو في تسجيل أي هدف على الرغم من تسديده 12 كرة على المرمى، بينما سجل تسديدتين فقط على مرمى ألافيس دون أن يترجم أي منهما إلى أهداف.

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وبالعودة إلى موسم 2010- 2011 نجد أن رونالدو فشل في التسجيل في أول مباراتين أمام ريال مايوركا وأوساسونا قبل أن يسجل في المباراة الثالثة أمام ريال سوسيداد.

وفي موسم 2012- 2013 سجل رونالدو أيضًا أول أهدافه في المباراة الثالثة له في الدوري الإسباني أمام خيتافي وكرر نفس الأمر في الموسم التالي مباشرة بالتسجيل في المباراة الثالثة أمام أتلتيك بلباو.

أما آخر مرة فشل فيها رونالدو في التسجيل في أول مباراتين في الدوري الإسباني كانت الموسم الماضي بالفشل في هز شباك سبورتينج خيخون وريال بيتيس قبل أن يفتتح رصيده التهديفي في الدوري في الجولة الثالثة أمام إسبانيول.