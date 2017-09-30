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بيكهام يتغنى بأنشيلوتي

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بيكهام يتغنى بأنشيلوتي بيكهام يتغنى بأنشيلوتي

التحرير

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أكال الإنجليزي ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وميلان الأسبق، بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ الألماني.

وكانت إدارة النادي الألماني، قررت إقالة أنشيلوتي أول من أمس الخميس، بعدما تلقى الفريق البافاري الهزيمة بثلاثية دون رد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، عمل خلال مسيرته كلاعب تحت قيادة أنشيلوتي، في ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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وقال بيكهام، في تصريحات نقلها موقع «فور فور تو»، اليوم السبت: «أنا أحب كارلو، إنه الأفضل بالنسبة لي، هو واحد من أكثر المدربين والأشخاص المذهلين، أنشيلوتي من أكثر المدربين نجاحًا في كرة القدم، لذلك سيكون بخير".

يذكر أن ويلي سانيول، يتولى منصب المدير الفني للبايرن بشكل مؤقت، حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة.

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التحرير

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