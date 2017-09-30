ريال مدريد لن يغادر العاصمة الإسبانية في شهر أكتوبر

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يمتلك ريال مدريد فرصة كبيرة لتحقيق الانتصارات في المباريات التي سيخوضها في شهر أكتوبر، حيث لن يغادر العاصمة الإسبانية في أي مباراة حتى بداية شهر نوفمبر المقبل.

وسيبقى الريال في مدريد لمدة 33 يومًا قبل أن يغادر للمرة الأولى خارج العاصمة الإسبانية، وذلك عندما يواجه جيرونا في الدوري الإسباني.

وستتوقف جميع المسابقات المحلية عقب انتهاء الجولة المقبلة لإتاحة الفرصة أمام المنتخبات لخوض التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

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وسيبدأ ريال مدريد مبارياته في شهر أكتوبر غدًا الأحد، عندما يستقبل إسبانيول في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ومن ثم سيواجه الريال خيتافي في الدوري يوم 15 أكتوبر وهو فريق تابع للعاصمة مدريد، وبعدها يواجه توتنهام على ملعب البيرنابيو يوم 17 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل بعدها ريال مدريد نظيره إيبار على ملعب البيرنابيو يوم 22 في الدوري الإسباني، وذلك قبل أن يواجه فينويلابرادا في كأس ملك إسبانيا وهو فريق تابع أيضًا للعاصمة الإسبانية مدريد.