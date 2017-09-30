"إيتيدا": مصر المائة على العالم في الابتكار والإبداع متقدمة 16 مركزا

الإسكندرية – محمد البدري:

كشفت المهندسة أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عن ترتيب مصر في التصنيف العالمي للدول في مجال الابتكار والإبداع، مبينة أنها في المركز 100 على مستوى العالم.

وأضافت أن مصر تقدمت وفقًا لأحدث تصنيف دولي 16 مركزًا حيث كانت في المركز 116 على العالم، مشيرة إلى أن رحلة الوصول لترتيب متقدم وتحقيق نتائج أفضل ليست بالحلم البعيد، في الوقت الذي يتطلب دعما وتعاونا أكبر من منظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك في كلمتها اليوم السبت، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر مناقشة الفرص الاستثمارية فى الإسكندرية "تكنو سوميت"، والذي يعقد بمكتبة الإسكندرية على مدار يومين، تحت رعاية المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وأشارت إلى اهتمام وزارة الاتصالات بالشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لكونها أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري، مبينة أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التوسع في الصناعات خاصة بالمناطق الريفية والبعيدة عن الحضر، علاوة على ضرورة توفير تسويق عالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع المناطق التكنولوجية، إنه سيتم انتهاء المرحلة الأولى للمنطقة التكنولوجية في منطقة برج العرب بالإسكندرية نهاية العام الجاري، لافتا إلى وجود تقدم ملحوظ في توسع المناطق التكنولوجية على مستوى مصر، بعد إنشاء القرية الذكية في القاهرة، إضافة إلى إنشاء 6 مناطق تعمل بنظام تكنولوجي كامل.

وأضاف "عبدالوهاب" أن عدد من الشركات المتخصصة بالتدريب والقيام بالخدمات التي تشجع المستثمر في المناطق ستنتهي فيها المرحلة الأولى من المجمع الصناعي والتي ستشهد تصنيع أول هاتف محمول مصري آخر العام.