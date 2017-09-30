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تركيا تفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الصومال

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مصراوي Masrawy

تركيا تفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الصومال

02:10 م السبت 30 سبتمبر 2017

تركيا تفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الصومال

تركيا تفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الصومال

مقديشو - (د ب أ):

تفتتح تركيا معسكر تدريب عسكرى فى العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم السبت، لتصبح أكبر قاعدة خارجية تركية، حسبما ذكرت إذاعة شبيلي الصومالية.

وذكرت الإذاعة أنه تم تشييد المعسكر، الذي يقع فى منطقة الجزيرة جنوب مقديشو، على مدار العامين الماضيين، وسوف تُستخدم القاعدة لتدريب القوات المسلحة الصومالية.

كان رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي اكار قد وصل إلى العاصمة الصومالية مقديشو أمس الجمعة .

وعقد عكار اجتماعا مع الرئيس الصومالى محمد عبد الله فارماجو ورئيس الوزراء حسن على خير.

وسوف يتمركز حوالى 200 جندى تركي في القاعدة فى الصومال وسيشاركون في التدريبات. ومن غير الواضح ما إذا كانت القوات ستشارك في أي مهمة تتعلق بأي صراع آخر .

يشار إلى أن القوات الصومالية، المدعومة بقوات الاتحاد الأفريقي، تخوض قتالا ضد جماعة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تسعى لفرض تفسيرها الأكثر تشددا للإٍسلام.

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