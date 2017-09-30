12 معلومة تلخص قصة تحول فضل شاكر إلى «إرهابي»

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صوته الدافئ، وملامحه الهادئة، وحُسن اختياه للكلمات والألحان، كل تلك العوامل أهلته للتربع على عرش الأغنية اللبنانية في فترة من الفترات، وتخطت شهرته الحاجز المحلي، وعبرت إلى ربوع الوطن العربي، حيث ملايين المعجبين، وفجأة تحول هؤلاء إلى ناقمين عليه بعد إعلانه الاعتزال فجأة والانتماء لجماعة جهادية يرأسها الشيخ أحمد الأسير، وصدر ضده حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة 15 عام مع الأشغال الشاقة، بعد اتهامه بالانضمام لتشكيل عصابي مسلح والتصدي به للحكومة اللبنانية ومشاركته فى معركة "عبرا" والتي تصدي فيها المسلحون ضد الجيش اللبناني.



ويلخص موقع "التحرير لايف" رحلة تحول فضل شاكر من الفن إلى التشدد بالتقرير التالي..

1- البداية كانت باغتيال رئيس وزراء لبنان، رفيق الحريري في عام 2005، وحينها قرر "فضل" العودة إلى موطنه الأصلي في مدينة "صيدا" اللبنانية بعد أن كان مقيمًا في بيروت، بصبحة أسرته.

2- اشترى "فيلا" في منطقة "مجدليون" بمدينة صيدا، وأنشأ لابنته "ألحان" مطعمًا في نفس المدينة.

3- وافق على خطوبة ابنته المراهقة من شاب شيعي رغبة في التخلص من الصداع الذي سببته له، لكن سرعان ما نشبت الخلافات بسبب اختلاف المذاهب، فهربت ابنته مع خطيبها، وأرسل "فضل" إلى أقارب الشاب من يهددهم، كما أرسل من أطلق النار على شرفة منزلهم، وهو ما أدى إلى قيام الشرطة العسكرية باعتقال الفنان اللبناني لليلة واحدة ثم إخلاء سبيله بسند كفالة، طبقًا لما نشره أحد المواقع الإخبارية اللبنانية المحلية.

4- في ذلك الوقت، كان ابن شقيقته "محمد المصري" يصلي في مسجد الأسير فى منطقة "عبرا" بالمدينة نفسها، فاقترح على خاله زيارة الشيخ وطرح مشكلته أمامه، وهذا ما حدث، فتوجه أحمد الأسير إلى منزل أقارب الشاب وتولى مفاوضات باسمه أفضت إلى تسليم "ألحان" إلى والدها.

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5- توطدت علاقة الشيخ بالفنان فضل شاكر، حتى إن الأخير أصدر تعليماته بمنع تقديم المشروبات الكحولية في مطعم ابنته بالمدينة.

6- لاحظ المقربون اهتمام "فضل" بالسلاح الذي اقتنى منه عددًا من القطع في فيلته، كما وزّع بعضها على أبناء المدينة دون إعلان نيّة محددة من وراء ذلك.

7- بدت ملامح التحول في شخصية "شاكر" واضحة لزملائه في الوسط الفني، حتى إن نجل الفنانة الجزائرية وردة أوضح أن الفنان اللبناني عرض على والدته قبل وفاتها الاعتزال وارتداء الحجاب.

8- التقطت له الكاميرات قبل اعتزاله مباشرة صورًا توضح حضوره لجلسات دينية بالمساجد، فضلًا عن تصريحاته السياسية، والتى كانت توضح حزنه على أحوال بلدان الوضع العربى، وخاصة سوريا، كما أنه لم يترك مناسبة إلا وأعلن فيها صراحة معارضته للنظام السورى، حتى إنه قال من قبل فى مهرجان "موازين" على الهواء "الله يدمر بشار الأسد.. الله يأخذ بشار الأسد".

9- وفي عام 2012 أعلن فضل شاكر اعتزاله للغناء بشكل نهائي، وانضمامه إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، موضحًا أنه سيجعل قضية الدفاع عن كل سنى مظلوم فى الأرض هى قضيته الأولى والأخيرة.

10- خلال تلك الفترة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الفيديوهات لفضل يظهر خلالها منشدًا وسط الحشود، أو مقيمًا للأذان في مسجد "الأسير"، أو حاملًا للسلاح.

11- أصدر القضاء اللبنانى عام 2014 حكما بإعدامه على خلفيه ارتكابه أعمالًا إرهابية مع الشيخ السنى أحمد الأسير و54 آخرين، حيث شاركوا فى قتال الجيش اللبنانى بمنطقة "عبرا" فى صيدا جنوب لبنان، وهو الأمر الذي نفاه الفنان اللبناني فيما بعد.

12- ظهر فضل شاكر مؤخرًا عبر برنامج "وما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، ليؤكد أنه مستعد لتسليم نفسه إلى القوى الأمنية اللبنانية بشرط واحد؛ وهو أن يلمس وجود قضاء عادل ومستقل وليس تابعًا لأي جهة سياسية.