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وزير النقل الكردي: لن نسمح لأي شخص بإدارة شؤون مطارات كردستان

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مصراوي Masrawy

وزير النقل الكردي: لن نسمح لأي شخص بإدارة شؤون مطارات كردستان

02:01 م السبت 30 سبتمبر 2017

وزير النقل الكردي: لن نسمح لأي شخص بإدارة شؤون مطارات كردستان

مطارات كردستان

أربيل (العراق) - (د ب أ):

أكد وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان العراق اليوم السبت توقف جميع الرحلات الجوية من والى مطاري أربيل والسليمانية، واصفا إجراء حكومة بغداد بالعقاب السياسي، وأن كردستان لن تسمح لأي شخص أن يدير شؤون المطارات.

وقال مولود باومراد، في كلمة متلفزة أمام جلسة لبرلمان الإقليم عقدت اليوم لمناقشة العقوبات السياسية التي اتخذتها حكومة بغداد على خلفية إجراء الاستفتاء العام على الاستقلال يوم الاثنين الماضي: إن "جميع الرحلات الجوية المدنية من والى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، قد توقفت بالكامل بحسب قرارات العراقية، التي ليست لها أية أساس قانوني ولا تستند الى اتفاقيات الطيران المدني" واصفا القرارات بأنها "عقاب سياسي".

وأضاف أنه "من المعروف أن المتضرر الأول من تلك القرارات، هم المواطنون وشركات الطيران، وهي عقاب جماعي".

وعن تواجد موظفين تابعين للحكومة العراقية في مطاري أربيل والسليمانية قال باومراد "لن نسمح أبدا بتواجد شخص واحد لهذا الغرض، ونحن ندير المطارات، وبتنسيق كامل مع سلطة الطيران المدني العراقي، ولن نسلم ارادتنا لأحد".

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