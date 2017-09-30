العمليات الخاصة تداهم جبال الصف

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمركز الصف، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 8 قطع أسلحة نارية، و47 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 قطع أسلحة بيضاء.

كما تمكنت الحملة بمشاركة قيادات قطاع الجنوب من ضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا مختلفة، 22 قضية اتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 209 أحكام قضائية مختلفة.