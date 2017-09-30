إصابة 8 أشخاص في "خناقة ستات" بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص بينهم سيدتين، اليوم السبت، في مشاجرة بسبب خلافات بين مالكتي محل تأجير فساتين وإكسسورات حريمي بمنطقة العجوزة.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء منتصر عبد الرحيم، مدير قطاع وسط الجيزة، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع فوه.

انتقل العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم أحمد الوليلي، إلى محل البلاغ، وتبين وقوع مشادة كلامية بين "هناء ح."، 47 سنة، مالكة محل تأجير فساتين، و"هويدا.ا"، 39 سنة، مالكة محل جنيف للإكسسوار الحريمي "المجارو لها"؛ تطورت إلى مشاجرة، استعانت كل منهما بذويها.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة مالكتي المحلين بكدمات وسحجات بالجسم، و6 آخرين بينهم حالة خطرة لحداد مسلح يدعى "صابر مسعد"، 45 سنة، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، وآخر قطعي أعلى فروة الرأس، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني.

تمكن المقدم أمثل حرحش، الضابط بفرقة مباحث وسط الجيزة، والرائد محمد مجدي، معاون مباحث قسم العجوزة، من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط مطواة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.