انقلاب مقطورة وإصابة سائقها بسبب «عربة كارو» بالشرقية

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أصيب سائق سيارة نقل "مقطورة"، بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، إثر محاولته تفادي الاصطدام بـ"عربية كارو"، حيث انقلبت سيارته وسط الأرض الزراعية بقرية "صافور" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة وسط الأرض الزراعية بقرية "صافور"، إثر انحرافها عن الطريق العام، ما أسفر عن إصابة قائدها وتوقف حركة الطريق.

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وتبين من التحريات الأولية، أن سائق المقطورة حاول تفادي الاصطدام بـ"عربية كارو" ظهرت أمامه فجأة على الطريق، ما أسفر عن انقلاب سياراته، ليتم نقله إلى مستشفى ديرب نجم العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

جار رفع آثار الحادث وإعادة حركة الطرق إلى طبيعتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.