غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

وسط الدلتا 22 35

الإسكندرية 20 34

بلطيم 22 32

مطروح 20 33

السلوم 20 29

سيوة 22 35

بورسعيد 23 31

دمياط 23 31

العريش 17 32

رفح 18 32

الإسماعيلية 20 35

السويس 20 35

رأس سدر 22 35

نخل 13 32

نويبع 24 33

طابا 19 32

كاترين 12 28

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 25 33

مرسى علم 28 33

الفيوم 23 35

بني سويف 23 35

المنيا 21 36

أسيوط 21 36

سوهاج 22 37

قنا 22 38

الأقصر 22 39

أسوان 23 39

أبو سمبل 23 37

الوادي الجديد 24 39

شلاتين 25 36

أبو رماد 24 35

رأس حدربة 23 34

حلايب 23 34

