كرم جبر لـ«التحرير»: مجلس الوزراء اعتمد زيادة البدل للصحفيين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس الوزراء اعتمد قرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصل الإخطار إلى الهيئة الوطنية للصحافة غدا أو بعد غد على أقصى تقدير.

وردا على تساؤل "التحرير" حول ما إذا كانت الزيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا بأثر رجعي، قال جبر: "لا أعرف إذا كان القرار الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء أن تكون الزيادة فى قيمة البدل بأثر رجعي أم لا حتى الآن، وسننتظر ما ينص عليه القرار الصادر".

تجدر الإشارة إلى أن نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، كان قد أكد فى تصريحات له أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة سيتم صرفها نهاية شهر سبتمبر الجاري وبأثر رجعى من يوليو الماضى.

شاهد أيضا

وأضاف أن الإخطار الوارد من الحكومة بزيادة البدل يتم توجيهه للهيئة الوطنية للصحافة التى تقوم فيما بعد بتحويل الأموال للنقابة لصرفها للأعضاء.

كان سلامة قد أعلن فى تصريحات سابقة من قبل أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء ستكون الأعلى فى تاريخ الزيادات السابقة بقيمة 300 جنيه شهريا.