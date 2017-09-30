مصدر: صيانة طبقة "الإيبوكسي" أعلى كوبري الدقي

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، استمرار أعمال الصيانة أعلى كوبري الدقي.

وأوضح المصدر، أن الأعمال تشمل تغيير طبقة "الإيبوكسي" لمنع انزلاق السيارات مع قرب فصل الشتاء، وذلك في الاتجاه القادم من وزارة الزراعة اتجاه الأورمان.

ولفت المصدر إلى وضع لافتات إرشادية وعلامات تحذيرية لقائدي السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.