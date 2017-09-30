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وسيلة جديدة من «نيسان» لعلاج مشكلات الجفاف أثناء القيادة

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وسيلة جديدة من «نيسان» لعلاج مشكلات الجفاف أثناء القيادة وسيلة جديدة من «نيسان» لعلاج مشكلات الجفاف أثناء القيادة

التحرير

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ابتكرت شركة "نيسان" اليابانية تقنية جديدة في سيارتها تساعد على تذكر مواعيد شرب المياه بشكل دائم، وذلك بعد أن ارتفعت نسب الحوادث الناتجة عن جفاف الجسم ونقصان معدلات المياه.

وحسب موقع "التليجراف" البريطاني، فإن الشركة اليابانية تمكنت من استخدام طلاء يتميز بقدرات كبيرة على الاستشعار لمعرفة حجم المياه في الجسم من خلال العرق الذي يفرزه، والذي يستطيع ملامسته من خلال عجلة القيادة أو المقعد الخاص بقائد السيارة.

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وحذرت العديد من الدراسات العالمية من أن الجفاف ونقص كمية المياه في الجسم، يؤدي إلى 20% تقريبًا من إجمالي الحوادث حول العالم، الأمر الذي شجع العديد من الشركات للدخول بقوة في تنافس لابتكار أدوات وتقنيات حديثة تهدف لعلاج تلك المشكلة.

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التحرير

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