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أستاذ طب الأسنان: ينصح مصابى الأمراض المزمنة المتابعة الدورية مع الطبيب

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أستاذ طب الأسنان: ينصح مصابى الأمراض المزمنة المتابعة الدورية مع الطبيب أستاذ طب الأسنان: ينصح مصابى الأمراض المزمنة المتابعة الدورية مع الطبيب

تعتبر الأسنان جزءا هاما فى الجسم لأن عن طريقها تسهل عملية مضغ الطعام، وهضمه، لذلك يجب الاهتمام بنظافتها جيدا حتى لا نصاب ببعض الأمراض، فمن المعروف أن بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى تؤثر على صحة الأسنان، نتيجة لتناول بعض العقاقير المسكنة وغيرها لذلك يوصى الدكتور يحيى جاد الرب رمضان أستاذ ورئيس قسم تركيبات وغرس الأسنان كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بعض المرضى المصابين ببعض الأمراض المزمنة الاهتمام بصحة أسنانهم وتنظيفها جيدا ومن ضمنها مرضى السكر وغسيل الكلى ينصحهم بتنظيف أسنانهم دائما والمتابعة مع طبيب الأسنان ومرضى الكبد يجب أن يهتموا بأسنانهم وغسلها بعد تناول كل وجبة لأن أدوية السيولة تحدث جفاف فى الفم، لافتا إلى أن مرضى الصرع يجب أن يهتموا بأسنانهم جيدا لأن أدوية الصرع تؤدى لحدوث تقرحات فى الفم، وبعض العقاقير المسكنة وضعف جهاز المناعة والجهاز الهضمى.

أكد رمضان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عدم الاهتمام بصحة الأسنان تؤدى إلى تدهور الأسنان بسبب نمو بكتيريا خطيرة وهى بكتيريا "لأكتو باسيلس"، تنمو على المواد السكرية والنشوية وتؤدى إلى ذوبان كالسيوم الأسنان.

وشدد أستاذ قسم التركيبات وغرس الأسنان بجامعة الأزهر على ضرورة تنظيف الأسنان بصفة دورية والمتابعة مع طبيب الأسنان بالنسبة للرجال بعد 6 أشهر، وللمرأة بعد 4 شهور حتى لا تتدهور صحة الأسنان.

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مصر 365