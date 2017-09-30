أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«BMW» تدعم سياراتها في 2018 بتقنيات «أليكسا»

Google+ Print
«BMW» تدعم سياراتها في 2018 بتقنيات «أليكسا» «BMW» تدعم سياراتها في 2018 بتقنيات «أليكسا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تنوي شركة "BMW" الألمانية، إضافة بعض خدمات "أليكسا" التابعة لمؤسسة "أمازون" التقنية الأمريكية، والتي من المتوقع أن تدعم موديلاتها في العام 2018.

وحسب موقع "ذا فيرج" التقني، فإن الشركة الألمانية من المتوقع أن تضيف أنظمة الأوامر الصوتية والمرئية في إصداراتها التي تظهر في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، بجانب التقنيات الفنية الخاصة بسيارات الشركة الألمانية.

شاهد أيضا

وتعكف "BMW" على توسيع نطاق إشراك التقنيات الإلكترونية في سياراتها الحديثة، لا سيما في ظل اعتماد العديد من الشركات اليابانية، وعلى رأسها "تويوتا" و"نيسان" على أدوات كهربائية في أجهزة التحكم العاملة بالسيارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»