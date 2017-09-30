«BMW» تدعم سياراتها في 2018 بتقنيات «أليكسا»

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تنوي شركة "BMW" الألمانية، إضافة بعض خدمات "أليكسا" التابعة لمؤسسة "أمازون" التقنية الأمريكية، والتي من المتوقع أن تدعم موديلاتها في العام 2018.

وحسب موقع "ذا فيرج" التقني، فإن الشركة الألمانية من المتوقع أن تضيف أنظمة الأوامر الصوتية والمرئية في إصداراتها التي تظهر في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، بجانب التقنيات الفنية الخاصة بسيارات الشركة الألمانية.

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وتعكف "BMW" على توسيع نطاق إشراك التقنيات الإلكترونية في سياراتها الحديثة، لا سيما في ظل اعتماد العديد من الشركات اليابانية، وعلى رأسها "تويوتا" و"نيسان" على أدوات كهربائية في أجهزة التحكم العاملة بالسيارة.