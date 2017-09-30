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غدا.. انطلاق مسابقة القوات المسلحة على الإذاعة المصرية

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مصراوي Masrawy

غدا.. انطلاق مسابقة القوات المسلحة على الإذاعة المصرية

01:47 م السبت 30 سبتمبر 2017

غدا.. انطلاق مسابقة القوات المسلحة على الإذاعة المصرية

وزارة الدفاع

كتب- مصطفى المنشاوي:

تبدأ الإذاعة المصرية، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر إذاعة أولي حلقات المسابقة الثقافية بعنوان "العسكرية المصرية قيم وبطولات والتي تستمر علي مدار 30 حلقة طوال شهر أكتوبر، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات بالذكري الـ 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

هذا ويتم إذاعة حلقات المسابقة على مدار اليوم، على البرنامج العام والشباب والرياضة وشبكة صوت العرب، على أن ترسل الإجابات مجمعة بالبريد لإدارة الشئون المعنوية عقب إنتهاء شهر أكتوبر.

ولمزيد من المعلومات عن باقي المسابقات التي يتم تنظيمها بهذه المناسبة الوطنية زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع على شبكة الأنترنت www.mod.gov.eg .​

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