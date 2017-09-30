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رفع 1600 طن قمامة من نفق المسابك بالوراق

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مصراوي Masrawy

رفع 1600 طن قمامة من نفق المسابك بالوراق

01:42 م السبت 30 سبتمبر 2017

رفع 1600 طن قمامة من نفق المسابك بالوراق

أرشيفية

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنها نفذت بالتعاون مع مركز ومدينة أوسيم، حملة نظافة استهدفت منطقة نفق المسابك بحي الوراق.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الحملة أسفرت عن رفع 1600 طن قمامة ومخلفات من خلال 81 نقلة بالمعدات واللوادر بمنطقه نفق المسابك بالوراق.

وكلف المحافظ محمد نور الدين، رئيس حي الوراق، بالحفاظ على المنطقة والمرور اليومي لضمان عدم تكرار إلقاء القمامة والمخلفات.

وأشار عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم الدفع بعدد 21 سيارة قلاب كبير و2 لودر كبير لرفع المخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت.

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