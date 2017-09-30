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التعداد: معدل النمو السنوي للسكان المصريين ارتفع من 2% إلى 2.5% خلال 20 سنة "انفوجراف"

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مصراوي Masrawy

التعداد: معدل النمو السنوي للسكان المصريين ارتفع من 2% إلى 2.5% خلال 20 سنة "انفوجراف"

01:42 م السبت 30 سبتمبر 2017

تعداد سكان

كتبت- ياسمين محمد:

أظهرت بيانات تعداد سكان مصر 2017، ارتفاع عدد سكان مصر من 59.2 مليون نسمة عام 1996، إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006، ثم 94.8 مليون نسمة عام 2017، موضحًا أن معدل النمو السنوي للسكان المصريين ارتفع من نسبة 2.04% خلال الفترة من 1996 – 2006 إلى نسبة 2.56% خلال الفترة من 2006- 2017.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد السكاني بمصر في 2017، حيث بلغ أكثر من 94 مليون مصري بالداخل، و أكثر من 9 مليون بالخارج، بإجمالي 104 ملايين مصري بالخارج.

وأظهر التعداد تزايد نسبة السكان المصريين بالحضر من 42.6% في تعداد 1996 إلى 43% في تعداد 2006، ثم تناقصت النسبة في 2017 إلى 42.2%.

مقابل ذلك انخفضت نسبة السكان المصريين بالريف من 57.4% في تعداد 1996 إلى 57% في تعداد 2006 ثم تزايدت بنسبة بسيطة إلى 57.8% في تعداد 2017، ما يعكس ثبات نسبة السكان المصريين في الحضر والريف تقريبًا في التعدادات الثلاثة.

وبالنسبة للتوزيع النسبى للسكان وفقًا للمحافظات فأظهر التعداد تواجد أكبر نسبة للسكان المصريين بمحافظة القاهرة بنسبة 10.1%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 9.1%، ثم الشرقية بنسبة 7.6%، فالدقهلية بنسبة 6.8%، أما أقل نسب للسكان المصريين فتواجدت في محافظات الحدود بالإضافة إلى محافظتي بورسعيد والسويس.

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