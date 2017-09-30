رئيس وزراء ليبيا السابق: الأطراف المتصارعة أنهكت ويجب تشكيل "حكومة أزمة"

القاهرة – (مصراوي):

قال رئيس الوزراء الليبي السابق، محمود جبريل، إن الأطراف المتصارعة في ليبيا أصابها الإنهاك وكلها تبحث عن مخرج، ومن الممكن أن نصل إلى ما يمكن تسميته "سلام المنهكين".

وأضاف جبريل في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية من نيويورك، السبت، أن حملة السلاح ربما للمرة الأولى، يبحثون عن مخرج. ولكن من منظور "لا ضرر ولا ضرار"، أي ألا يتم تعريضهم للعقاب مع المحافظة على مكاسبهم الاقتصادية، وكذلك عدم استبعادهم من المشهد.

وأشار المسؤول الليبي السابق إلى دعم قوي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وأيضا من المجتمع الدولي للخريطة الجديدة، مضيفًا "الخريطة تحاول أن تعكس توازن القوى على الأرض، وتنتهج مبدأ الشمول وليس الإقصاء، كما حدث في السابق".

وعن حل الأزمة الليبية، يرى جبريل أن الحل يكمن في توافق وطني حول مشروع وطني، لا يُقصي أحداً، وليس حول أشخاص، وأن يمثّل المتحاورون حول المشروع القوى الفاعلة على الأرض. وأن يتم الحوار بين الليبيين أنفسهم، تحت إدارة مشتركة للحوار مُشكّلة من مجلس الدولة ومجلس النواب تحت مظلة الأمم المتحدة، الممثلة بمبعوثها الخاص، غسان سلامة. وهذا الحوار ليس بين مجلس النواب ومجلس الدولة. وظيفتهما تنحصر فقط في الإشراف على الحوار بين القوى المشاركة في المؤتمر الوطني.

وتابع يجب أن يكون المكوّن الاقتصادي حاضرا بقوة في مشروع التوافق، وهذا يعني النص صراحة على حصص وحقوق ملكية اقتصادية من عائدات النفط بنسب مختلفة للمناطق الليبية وللحكومة المركزية وللأفراد وللعائلات، على أن يتحوّل ذلك فيما بعد إلى نص دستوري. فـ"الصراع الحقيقي هو صراع على الموارد.

ويجب على الأطراف الدولية أن تلعب دور المراقب والضامن لهذا الحوار الليبي، ولكن دون التدخل في مضمونه ومساره".

وطالب جبريل بفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وأن يكون للحكومة برنامج إنقاذ وطني، ويمكن أن تتم تسميتها "حكومة أزمة" أو "حكومة وحدة وطنية" بصلاحيات كاملة، وأن يُنأى بها عن المحاصصة والمساومات القبلية والجهوية. وأن تكون حكومة مصغرة، على أن تنقل مسؤولية تقديم الخدمات إلى البلديات في نظام حوكمة لا مركزي، وبالتالي يمكن القول إن بناء الدولة يتم من الأطراف وليس من المركز.

وعن أهداف تلك الحكومة المقترحة، يقول إنها أولا وضع خطة عاجلة لتقديم خدمات السيولة النقدية والكهرباء والأمن والتعليم والصحة كملفات عاجلة، ثانيا البدء في إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وتفعيل القضاء،

وثالثا التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً.

ويقترح جبريل إجراء تعديلات في اتفاق الصخيرات الذي وقع قبل نحو عامين على أن تتضمن، إدماج القوى الفاعلة في الحوار التي كانت غائبة في اتفاق الصخيرات، وفصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي ذي الرؤوس المتعددة، ويجب إعطاء السلطة التنفيذية صلاحيات إدارة الأزمة من خلال برنامج عمل تتوافق عليه الأطراف المشاركة في المؤتمر الوطني المقترح وقبيل تسمية رئيس الحكومة، بالإضافة إلى مراعاة الأهمية القصوى للتوافق على حقوق الملكية الاقتصادية في مشروع التوافق أو التعديل.