كشف لغز سرقة فيلا طبيب بالتجمع الخامس

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في كشف لغز سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من داخل فيلا طبيب بمنطقة التجمع الخامس، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاملين سبق ارتكابهما لـ 5 وقائع سرقة.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "أحمد.ع" 27 سنة، طبيب أسنان ومقيم فيلا 133C، باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 5500 جنيه هاتف محمول) من داخل الفيلا ملك والده الكائنة 37 كومباوند لاروا ـ دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من"مصطفي.ا" 21 سنة، عامل، و"محمد.ع" 19 سنة، عامل.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي 3000 جنيه، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق " وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات الحادث، وأضافا بالتصرف في الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص بمحافظة سوهاج " لا يمكنهما الإرشاد عنه"، وإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .

بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين الحوادث المجهولة اعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.