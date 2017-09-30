بالصور.. مدير أمن الجيزة يفاجئ الكمائن وخدمات تأمين المدارس
بالصور.. مدير أمن الجيزة يفاجئ الكمائن وخدمات تأمين المدارس
01:37 م السبت 30 سبتمبر 2017
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الشرطة تشن حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمحيط مدارس العاصمة(صور)
كتب - محمد شعبان:
أجرى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم السبت، جولة ميدانية مفاجئة؛ لمتابعة الحالة الأمنية، والتأكد من الانضباط المروري.
وتفقد "العراقي" الخدمات الأمنية بالطريق السريعة (الدائري - مصر أسيوط الزراعي)، والتواجد الأمني (نظام - مباحث) بمنطقة المنيب.
كما شملت الجولة تفقد ميادين الجيزة والجلاء ومصطفى محمود، ومنطقتي الوراق وإمبابة، وجه خلالها القوات باليقظة التامة، والتصدي للخارجين عن القانون.
وحرص مدير أمن الجيزة على التأكد من انتظام الخدمات المرورية بكافة محاور المحافظة، وانتشار الخدمات بمحيط المدارس، مشددا على أهمية دور عناصر الشرطة النسائية بمحيط مدارس الطالبات.
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