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ضبط 207 تذاكر هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة

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مصراوي Masrawy

ضبط 207 تذاكر هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة

01:36 م السبت 30 سبتمبر 2017

ضبط 207 تذاكر هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على عاطلين تخصصا في الإتجار بالمخدرات بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات للعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن ""إسلام م."، 33 سنة، السابق اتهامه في 8 قضايا، و"أمجد ش."، 30 سنة، السابق اتهامه في 5 قضايا، يتاجران في المواد المخدرة وخاصة الهيروين، متخذين من دائرة قسم شرطة إمبابة وكرا لهم.

أعد الرائد محمد المغربي، معاون مباحث إمبابة، عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين وبحوزتهما 207 تذاكر هيروين، 770 جنها، وهاتف محمول.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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