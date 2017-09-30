طلب إحاطة ضد وزير الاتصالات بسبب زيادة أسعار كروت الشحن

السويس - حسام الدين أحمد:

قدم عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، طلب إحاطة عاجل لاستدعاء وزير الاتصالات بسبب موافقة الجهاز القومي للاتصالات على رفع أسعار كروت شحن المحمول، واصفًا ذلك بأنها إجراءات من الحكومة ضد المواطنين.

وقال "كمال" إنه قدم طلب إحاطة عاجل لاستدعاء المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات لسؤاله حول ارتفاع أسعار كروت الشحن، وخدمات المحمول بنسبة بلغت 36% من قيمتها الحقيقية الأمر الذي يحمل المواطنين أعباءً اقتصادية واجتماعية.

وتابع كمال، في تصريحات صحفية، أن ذلك الأمر يأتي مع الإعلان عن تشغيل شركة جديدة ليصبح في مصر 4 شركات والمفترض أنها تدخل المنافسة وتساهم في خفض الأسعار وتحسين الخدمات.

واستطرد النائب: "يبدو أن المنافسة أصبحت على جيوب المواطنين الذين أصبحوا يعانون من انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع مخيف في تكلفة الحياة بسبب فوضى الأسعار وغياب الأجهزة الحكومية التي لا تهتم بالشعب.

واعتبر "كمال" أن -ما وصفه- بانفلات الأسعار سوف يهدد السلم والأمن الاجتماعي في مصر بسبب عدم الرضا والغضب المكتوم في نفوس المواطنين، ولن تجدي معه سياسة المسكنات والتصريحات الوردية وبيع الوهم للمواطنين، على حد قوله.