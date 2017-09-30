وزير الري: ملتزمون بحظر زراعة الأرز بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الوزارة ملتزمة بحظر زراعة الأرز بالمحافظة، حفاظا على مياه الخزان الجوفي، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومنع تقديم المساعدات والأسمدة لهم.

وأضاف وزير الري، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الري للحفاظ على المياه الجوفية وتقليل الهدر منها، بالإضافة إلى تطبيق عدة إجراءات لترشيد استهلاك المياه من خلال التوسع فى نظم الري المطور والتقليل من استخدام نظام الري بالغمر، حيث تنفذ الوزارة عددًا من آبار الري التي تعتمد على نظم شبكات الري المطور، تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى مراكز المحافظة.