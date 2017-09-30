تغيير مسار كباري محمد علي بالإسماعيلية تجنبا لقطع شجرة نادرة

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، عدم المساس بشجرة الـ"figuier de barbarie" النادرة التي لا يوجد منها سوى 3 في المحافظة، لاعتراضها مسار مشروع إنشاء كباري شارع محمد علي، وتحويل مسار الطريق بعيدا عنها.

يشار، إلى أن الشجرة هي شجرة تين بنغالي عمرها أكثر من 150 عاما من عمر نشأة محافظة الإسماعيلية، زرعها الفرنسيون، ووقف عندها شارل ديجول وقال خطبته للفرنسيين أثناء زيارته للإسماعيلية سنة 1940 بعد احتلال هتلر لفرنسا.

ويوجد من نفس نوع الشجرة شجرتين فقط في مصر، إحداهما في القاهرة بمحيط البرج والأخرى في الإسكندرية بحديقة أنطونيادس.

وأوصى الرئيس الأسبق محمد أنور السادات على عدم إزالة الشجرة العتيقة أثناء إعادة تعمير الإسماعيلية بعد الحرب.

وكان مستخدموا "فيس بوك" أبدوا استياءهم الشديد من الاعتداء على الأشجار العتيقة والنادرة والتي يرجع تاريخها لعمر المحافظة بالكامل، حيث جلبها الفرنسيون وقت إدارة قناة السويس، وأراد الخديو إسماعيل تزيين الإسماعيلية بالأشجار لتضاهي في جمالها باريس، ولقبت المحافظة فيما بعد بباريس الصغرى، وأطلق الخديو اسم جده محمد علي على الشارع المشجر تخليدا لذكراه.